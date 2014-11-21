النفط قرب 80 دولار بعد خفض الفائدة الصينية واحتمال تحرك أوبك

ارتفع خام برنت فوق 80 دولارا للبرميل اليوم الجمعة بعد أن خفضت الصين أسعار الفائدة وبفعل تكهنات بأن أوبك قد تتفق الأسبوع القادم على خفض إنتاج النفط.



وخفض البنك المركزي الصيني اليوم أسعار الفائدة القياسية للمرة الأولى في أكثر من عامين لتقليص تكاليف الاقتراض ودعم الاقتصاد الذي يتجه صوب أبطأ نمو سنوي في 24 عاما.



وعزز خفض الفائدة أجواء التفاؤل بين متعاملي النفط الذين يتوقعون أن تتفق منظمة البلدان المصدرة للبترول في 27 نوفمبر تشرين الثاني على خفض الإنتاج في مسعى لتعزيز أسعار الخام.



وارتفع برنت 1.38 دولار إلى 80.71 دولار ثم تراجع قليلا إلى حوالي 80.60 دولار بحلول الساعة 11:15 بتوقيت جرينتش , وقد يقطع الخام القياسي موجة خسائره المستمرة منذ ثمانية أسابيع إذا حافظ على مكاسبه اليوم , وزاد الخام الأمريكي 90 سنتا إلى 76.75 دولار للبرميل.



وقال كارستن فريتش كبير محللي النفط والسلع الأولية في كومرتس بنك "أسعار السلع الأولية ارتفعت على نطاق واسع.