اعتقال نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين الاردنية

صرح القيادي في جماعة الإخوان المسلمين المهندس مراد العضايلة، إنه تم توقيف نائب المراقب العام زكي بني أرشيد تم عقب انتهاء وقائع جلسة مجلس الشورى التي كانت منعقدة حتى وقت متأخر من ليل الخميس .

وقال العضايلة في تصريحات لصحيفة" الغد" الاردنية ، أن أحد الضباط برتبة عميد قد طلب من بني أرشيد التوقف بسيارته وأبلغه بأنه مطلوب على ذمة قضية متعلقة بأمن الدولة.

وعلى صعيد متصل ،قال مصدر حكومي إن قضية توقيف بني أرشيد شأن قضائي، لكنها تأتي عقب تصريحات من شأنها تعكير صفو العلاقات مع دولة شقيقة مما قد يعرض الأردنيين للخطر فيها وذلك بسبب مصالح حزبية ضيقة.

كان بني أرشيد قد أدلى بتصريح قبل أيام نشره على صفحته على الأنترنت هاجم فيه دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن إصدارها قائمة تضم ما أسمته تنظيمات إرهابية، من بينها تنظيم وجماعة الإخوان المسلمين في العالم.

و كانت الإمارات قد اعلنت يوم السبت الماضي قائمة باسماء "تنظيمات إرهابية" ضمت 83 جماعة ومنظمة في الإمارات والخليج ودول عربية وأوروبية وأفريقية إضافة إلى الولايات المتحدة.

وتصدرت القائمة جماعة الإخوان المسلمين بالإمارات، وخلايا الجهاد الإماراتية وأحزاب الأمة في الخليج، وتنظيمي القاعدة و تنظيم الدولة، واتحاد علماء المسلمين , كما ضمت القائمة جماعة أنصار الشريعة وحركة الحوثيين في اليمن وجماعة وتنظيم الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية وأنصار بيت المقدس وأجناد مصر.

وشملت القائمة حزب الله السعودي في الحجاز وحزب الله في دول مجلس التعاون الخليجي، وتنظيم القاعدة في إيران، وجيش الإسلام في فلسطين، وحركة طالبان باكستان.