أكثر من 40 دولة تشارك في مؤتمر حظر الانتشار النووي في موسكو

بدأت في موسكو اليوم الجمعة فعاليات المؤتمر الدولي لحظر الانتشار النووي بمشاركة وفود من أكثر من 40 دولة, من بينها روسيا والولايات المتحدة وإيران وباكستان وكوريا الشمالية والمملكة العربية السعودية.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية "تاس" أن الولايات المتحدة سيمثلها في المؤتمر روز جوتمولر, نائبة وزير الخارجية لشئون مراقبة التسلح والأمن الدولي.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إن المؤتمر يعد من الفعاليات المهمة للغاية .. مشدداً على أن وزارة الخارجية الروسية تدعمه دائماً.

وعلى هامش المؤتمر, ستعقد لقاءات بين مختلف الوفود الرسمية, فمن المتوقع عقد لقاء ثنائي مع رئيسة الوفد الأمريكي, حيث سيجري الحوار حول المسائل المتعلقة بالاستقرار الاستراتيجي وعمل "الدول النووية الخمس" والتحضير للمؤتمر المتعلق بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ومشكلات الأمن النووي وأسلحة الدمار الشامل, الذي سيعقد في العام المقبل.

ويرى خبراء روس أن مشاركة الوفد الأمريكي في مؤتمر موسكو تعد إشارة إيجابية خاصة في ضوء الأزمة في أوكرانيا, التي ألقت بظلالها السلبية على التعاون بين موسكو وواشنطن في مجال حظر انتشار السلاح النووي.