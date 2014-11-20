منظمة الصحة: انتشار الإيبولا لايزال "حادا وواسعا"

استمرار جهود مكافحة الايبولا

قالت منظمة الصحة العالمية إن عدد قتلى وباء الايبولا ارتفع إلى 5420 من بين 15 ألفاً، كما ظهرت 145 حالة جديدة في ثماني دول في إشارة إلى أن انتقال الفيروس الفتاك لا يزال "حادا وواسعا" في سيراليون.

وأضافت المنظمة في أحدث تقرير لها إن هذه الأرقام وهي حتى 16 من نوفمبر/ تشرين الثاني تمثل زيادة بواقع 243 حالة وفاة و732 حالة إصابة عن الأرقام التي نشرت سابقاً, وقالت "أغلب هذا ناتج عن الانتقال الحاد للعدوى في غرب البلاد وشمالها".

وكشفت السلطات الصحية السويسرية إن طبيبا من كوبا أصيب بالايبولا في سيراليون سينقل إلى سويسرا خلال 48 ساعة لتلقي العلاج في جنيف, وهو أول شخص من كوبا تعرف إصابته بالمرض.

وأكدت منظمة الصحة إن انتشار المرض في غينيا وليبيريا يبدو حاليا مدفوعا بالانتقال الكثيف للعدوى في عدة مناطق رئيسية منها نزيريكوري في غينيا ومونتسيرادو في ليبيريا حيث توجد العاصمة مونروفيا.

وأضافت المنظمة أن السلطات في مالي أبلغت حتى الآن عن ست حالات إصابة بالايبولا منها خمس وفيات, والحالات الباقية أبلغ عنها في نيجيريا والسنغال وإسبانيا والولايات المتحدة.