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قيادات من المؤتمر الشعبي في اليمن ترفض إقالة هادي

20/11/2014

الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح

رفضت قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام في محافظات جنوب اليمن الخميس قرار الرئيس السابق علي عبدالله صالح رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام إقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي من منصبه كنائب أول للحزب ومستشاره السياسي عبد الكريم الأرياني النائب الثاني للحزب في مؤشر على تصاعد الانقسام في أكبر أحزاب البلاد.

وأكد بيان صادر عن الاجتماع الذي عقد الخميس بمدينة عدن وضم المئات من قيادات الحزب في محافظات عدن ولحج وأبين والضالع تحت شعار "معا من أجل الدفاع عن النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام" رفض الإجراءات التي تمت في دورة اللجنة الدائمة الرئيسية (اللجنة المركزية) التي عقدت في 8 نوفمبر تشرين الثاني الجاري بصنعاء. 

وقضت اللجنة بعزل هادي والإرياني من منصبيهما وقال منتقدون إن القرار يخالف نص المادة 26 من النظام الداخلي للحزب. وكان صالح قرر عزل هادي والارياني ردا على قرار لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي فرض عقوبات على الرئيس اليمني السابق واثنين من قادة جماعة الحوثيين المسلحة.

وحكم على عبد الله صالح اليمن لأكثر من 30 عاما وتنحى عن منصب الرئيس عام 2012 إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.

وقال البيان "لا يحق للجنة الدائمة أن تسقط مقررات المؤتمر العام السابع ولذلك فإننا نعتبر هذا الإجراء باطلا جملة وتفصيلا غير ملزم لهم وسيستمرون بالتعامل التنظيمي مع نائبي رئيس المؤتمر وهما الرئيس عبدربه منصور هادي وعبد الكريم الارياني بوصفهما قيادات شرعية منتخبة منذ المؤتمر العام السابع."

وطالب البيان بإيقاف الحملات الإعلامية التي تستهدف هادي من بعض وسائل الإعلام المحسوبة على المؤتمر الشعبي العام لأن ذلك لا يصب في مصلحة وحدة المؤتمر وتماسكه التنظيمي.

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