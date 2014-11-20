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فتح معبر كرم أبوسالم لإدخال 400 شاحنة محملة بالبضائع

20/11/2014

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس فتح معبر كرم أبو سالم التجاري جزئيا لادخال مساعدات غذائية ووقود.

وقال المهندس رائد فتوح رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق دخول البضائع إلى قطاع غزة أنه من المقرر دخول 400 شاحنة محملة ببضائع للقطاعين التجاري والزراعي وقطاع المواصلات والمساعدات.

وأشار فتوح إلى أنه سيتم ادخال 100 شاحنة محملة بالحصة الخاصة بالبنية التحتية للطرق و8 شاحنات محملة بمادة البيتومين أيضاً الخاصة بالبنية التحتية للطرق وذلك للمشاريع القطرية.

وبين فتوح إلى أنه سيتم ضخ كميات من السولار الخاص بمحطة توليد الكهرباء والخاص أيضاً بالمواصلات والبنزين وغاز الطهي.

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