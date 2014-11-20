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صالحي: إيران لن تتنازل في مسألة تحويل مفاعل آراك

20/11/2014

استبعد كبير المفاوضين الإيرانيين علي أكبر صالحي اليوم تحويلا لمفاعل آراك النووي الذي يمكن استخدامه لتصنيع قنبلة ذرية، وذلك خلال المفاوضات الجارية مع القوى العظمى في فيينا.

وكانت إيران أعلنت اجراء تعديلات على هذا المفاعل الذي يعمل بالمياه الثقيلة الذي لا يزال قيد الانشاء من أجل الحد من كمية البلوتونيوم التي ستنتج فيه بينما الغربيون يريدون أن تتخلى إيران عن المشروع بشكل كامل.

و على جانب آخر قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو اليوم الخميس إن إيران فشلت في تقديم تفسيرات رداً على مزاعم عن إجراء أبحاث محتملة خاصة بالقنبلة الذرية ودعا طهران إلى زيادة تعاونها في تحقيق تجريه الوكالة منذ فترة طويلة.
 
وقال أمانو خلال اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35 دولة "أدعو إيران لزيادة تعاونها مع الوكالة ولأن تسمح بالوصول في وقت مناسب لكل المعلومات ذات الصلة والوثائق والمواقع والمواد والأفراد."

 

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