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روسيا تحذر أمريكا من تسليح الجيش الأوكراني

20/11/2014

نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن

حذرت روسيا الولايات المتحدة الخميس من تزويد القوات المسلحة الأوكرانية التي تحارب انفصاليين موالين لروسيا في شرق أوكرانيا قبل ساعات من وصول نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن.

واتهمت أوكرانيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس باستخدام أراضيها "كساحة لعب" محاولا إشعال حرب شاملة ستشكل تهديدا أوسع للدول أعضاء حلف شمال الأطلسي.

من جانبه انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشفيتش في موسكو إشارة مسؤول أمريكي إلى أن واشنطن يجب أن تدرس إرسال أسلحة إلى أوكرانيا حيث يخوض متمردون موالون لروسيا حربا ضد القوات الحكومية منذ أبريل نيسان وقال انها أرسلت "إشارة خطيرة للغاية".

وحذر لوكاشفيتش من حدوث "تغير كبير في سياسة الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالصراع" في أوكرانيا, وأضاف إن ذلك التغير سيكون "انتهاكا لاتفاقيات مبرمة من بينها "اتفاقيات أبرمت" بمشاركة الولايات المتحدة".

وقال رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينيوك إن للغرب وبلاده مصلحة مشتركة في منع حرب واسعة النطاق, وأضاف في مؤتمر صحفي "تحركات بوتين تشكل تهديدا للجميع .. للنظام العالمي والسلام العالمي وتمثل تهديدا مباشرا للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وفي حلف شمال الأطلسي.

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