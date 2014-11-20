السيسي يقول إن عفوا عن صحفيين للجزيرة "يتم بحثه"

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخميس إن عفوا رئاسيا عن اثنين من ثلاثة صحفيين في قناة الجزيرة التلفزيونية يقضيان عقوبة السجن لسبعة أعوام في بلاده "يتم بحثه".

وقال السيسي في مقابلة مع شبكة فرانس 24 التلفزيونية "خليني أقول إن هذا الأمر يتم بحثه لحل المسائل.. لو لقينا ان ده مناسب للأمن القومي المصري هنعمله."

وأصدر السيسي الأسبوع الماضي قرارا بقانون يتيح له ترحيل سجناء أجانب في مصر الأمر الذي أثار احتمالات أن يتم الإفراج عن الاسترالي بيتر جريستي والكندي المصري محمد فهمي. ويقضي المصري باهر محمد عقوبة السجن لمدة عشرة أعوام إلى جانب زميليه من شبكة الجزيرة.

في موضوع أخر أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن قوات بلاده لم تتدخل في ليبيا. وقال السيسي، في مقابلة حصرية مع قناة فرنسا 24 بثت الخميس، إن القوات الجوية لبلاده لم تشن أي هجمات في ليبيا، ونفى في الوقت نفسه وجود قوات برية مصرية في هذا البلد.

وشدد السيسي على أنه "لو تدخلت القوات المصرية في ليبيا لن يتردد في الإعلان عن ذلك"إلا أنه أكد تقديم مساعدات "للجيش والبرلمان الليبيين".

وأكد السيسي أن مصر تنخرط في محاربة الإرهاب على الصعيد الدولي انطلاقا من بلادها، وأقر بعدم تمكن السلطات في سيناء من وقف حركة وأنشطة " المتشددين"، مشيدا بما اعتبره "تفهما" للسكان الذين هدمت منازلهم لأجل تحديد منطقة عازلة.

وشدد السيسي على حق الشعب الفلسطيني في بناء دولته، وأضاف في هذا السياق أنه قال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "نحتاج لإعطاء الأمل للشعب الفلسطيني" في إنشاء دولته، كما رفض أن تكون بلاده منطقة "خلفية" لمهاجمة إسرائيل.