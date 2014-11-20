الإمارات تواجه العراق في تكرار لنهائي خليجي 21

تواجه الإمارات حاملة اللقب مع العراق في تكرار لنهائي النسخة الماضية من البطولة لكن قد تكون مباراة اليوم الخميس هي الأخيرة للفريقين في كأس الخليج لكرة القدم بالرياض إذا انتهت بالتعادل وفازت عمان في اللقاء الآخر على الكويت في نفس التوقيت.



ولم يحقق الفريقان الفوز حتى الآن في البطولة الحالية بعدما أهدرت الإمارات تقدمها بهدفين لتتعادل 2-2 مع الكويت بطلة الخليج عشر مرات كما أن حاملة اللقب استهلت مشوارها بالتعادل بدون أهداف مع عمان.



ومع الحصول على نقطة واحدة بعد الهزيمة 1-صفر أمام الكويت ثم التعادل 1-1 مع عمان سيحافظ الفوز وحده أمام الإمارات على آمال العراق في التأهل لقبل النهائي.



ويملك العراق نقطة واحدة مقابل نقطتين لعمان والإمارات فيما تتصدر الكويت المجموعة الثانية ولها أربع نقاط.



ورغم اقتراب شبح الخروج من الدورالأول بعد الوصول الى نهائي البطولة العام الماضي لا يفكر الجهاز الفني للعراق في الثأر.



وسيفتقد العراق جهود ياسر قاسم صاحب هدفه الوحيد في البطولة بعد سفره للانضمام لناديه الإنجليزي كما سيغيب أيضا سلام شاكرعلي وعدنان بسبب الإيقاف.