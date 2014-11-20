البث الحي
منوعات

الإمارات تواجه العراق في تكرار لنهائي خليجي 21

20/11/2014

تواجه الإمارات حاملة اللقب مع العراق في تكرار لنهائي النسخة الماضية من البطولة لكن قد تكون مباراة اليوم الخميس هي الأخيرة للفريقين في كأس الخليج لكرة القدم بالرياض إذا انتهت بالتعادل وفازت عمان في اللقاء الآخر على الكويت في نفس التوقيت.
 
ولم يحقق الفريقان الفوز حتى الآن في البطولة الحالية بعدما أهدرت الإمارات تقدمها بهدفين لتتعادل 2-2 مع الكويت بطلة الخليج عشر مرات كما أن حاملة اللقب استهلت مشوارها بالتعادل بدون أهداف مع عمان.
 
ومع الحصول على نقطة واحدة بعد الهزيمة 1-صفر أمام الكويت ثم التعادل 1-1 مع عمان سيحافظ الفوز وحده أمام الإمارات على آمال العراق في التأهل لقبل النهائي.
 
ويملك العراق نقطة واحدة مقابل نقطتين لعمان والإمارات فيما تتصدر الكويت المجموعة الثانية ولها أربع نقاط.
 
ورغم اقتراب شبح الخروج من الدورالأول بعد الوصول الى نهائي البطولة العام الماضي لا يفكر الجهاز الفني للعراق في الثأر.
 
وسيفتقد العراق جهود ياسر قاسم صاحب هدفه الوحيد في البطولة بعد سفره للانضمام لناديه الإنجليزي كما سيغيب أيضا سلام شاكرعلي وعدنان بسبب الإيقاف.

المزيد من منوعات

بعد التجربة.. بريطانيا تحذر هذه الحالات من تلقي لقاح فايزر- بيونتك

بريطانيا أول دولة ترخّص استخدام لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (رويترز)

مسلحون في زي عسكري يسطون على سفارة أوكرانيا في السودان

الجناة كان بحوزتهم كمية من الأسلحة (وكالة السودان للأنباء)

تداول واسع لمقطع استخراج أحجار دومينو من بطن رجل (فيديو)

استخراج قطع من أحجار لعبة الدومينو من بطن مريض (مواقع التواصل الاجتماعي)

السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

بعد إعلان خسارته في انتخابات النواب.. "أحمد طنطاوي" ضمن الأعلى تداولا في مصر

أحمد الطنطاوي اشتهر بمعارضته الشديدة داخل البرلمان (موافع التواصل)

صلاح يصنع التاريخ مع ليفربول (فيديو)

النجم المصري محمد صلاح (رويترز)

القبض على ممثل إسرائيلي في دبي.. ما القصة؟

اعتقل الكوميديان الإسرائيلي غي هوخمان في دبي (مواقع التواصل الاجتماعي)

"حالة طوارئ".. الكرملين يبدي قلقه إزاء سرقة تجهيزات من "طائرة يوم القيامة"

طائرة "يوم القيامة" الروسية تحلّق في سماء موسكو (رويترز)