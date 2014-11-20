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إسرائيل: سنتعاون مع تحقيق أممي بشأن حرب غزة

20/11/2014

مبان دمرت في القصف الاسرائيلي على قطاع غزة

قالت إسرائيل الخميس إنها ستتعاون في تحقيق تجريه الأمم المتحدة بشأن  العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في الصيف الماضي وبشأن استخدام نشطاء فلسطينيين لمواقع تتبع الامم المتحدة لتخزين أسلحة.

وكانت إسرائيل قد أعلنت أنها لن تتعاون مع تحقيق مستقل يجريه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن مزاعم عن جرائم حرب ارتكبت خلال العدوان الذي في يوليو تموز قائلة إن نتائجه محددة مسبقا ومتهمة رئيس التحقيق الكندي وليام شاباس بالانحياز ضد إسرائيل.

من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية بول هيرشسون إنه على النقيض من ذلك التحقيق فان التحقيق الذي دشنه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون هو "تحقيق حقيقي قد يمكننا من تحسين أدائنا في مسار الصراع والتعلم من أخطائنا."

في سياق متصل قال المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم إن الحركة ترحب بإرسال أي لجنة تتبع الأمم المتحدة لغزة، وأضاف إنه لم يتم أي اتصال مع حماس بشأن الأمر وإن الحركة ستنظر في الطلب إذا قدم لها.

وفتح العدوان الإسرائيلي خمسة تحقيقات جنائية بشأن عملياته في غزة بما في ذلك العدوان الذي أدى إلى قتل أربعة صبية فلسطينيين على شاطئ القطاع وهجوم أدى إلى مقتل 17 كانوا يحتمون بمدرسة تابعة للأمم المتحدة.

وخلال الحرب أصيب ما لا يقل عن ست منشآت تديرها الأمم المتحدة بالنيران الإسرائيلية مما أدى إلى مقتل 24 شخصا على الأقل.

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