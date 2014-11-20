إسرائيل توافق على بناء 78 منزلاً جديداً للمستوطنين في القدس

وافقت إسرائيل على بناء 78 منزلاً جديداً في مستوطنتين على أرض في الضفة الغربية ضمتها للقدس , ومن المحتمل أن تؤدي هذه الخطوة إلى تفاقم الغضب الفلسطيني في وقت تأجج فيه العنف الذي شمل هجوماً على معبد يهودي أسفر عن سقوط قتلى.



وقالت متحدثة باسم بلدية القدس إن لجنة التخطيط في البلدية وافقت على بناء 50 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة هار حوما (جبل ابو غنيم) و28 وحدة سكنية في راموت, وتعتبر إسرائيل هاتين المستوطنتين من أحياء القدس.



وشهدت القدس اضطرابات في الأسابيع القليلة الماضية بسبب التحكم في الدخول الى المسجد الأقصى.



هذا و قد طرحت الحكومة الإسرائيلية مؤخراً مجموعة من الخطط لبناء حوالي أربعة آلاف وحدة سكنية على أرض في الضفة الغربية ضمتها إسرائيل إلى مدينة القدس.



وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن الإعلان الأخير "هذه القرارات استمرار لسياسة الحكومة الإسرائيلية في خلق أسباب التوتر ودفع الأمور باتجاه التصعيد وعدم خلق الظروف المناسبة للتهدئة."



وأثارت الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية انتقادات من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اللذين يعتبران المستوطنات غير قانونية مثلهما في ذلك مثل معظم دول العالم.