مانشستر سيتي يفوز على يونايتد بهدف سيرجيو أغويرو

أغويرو لاعب مانشستر سيتي

أحرز سيرجيو أغويرو هدفا في الشوط الثاني ليقود مانشستر سيتي حامل اللقب للفوز 1-صفر في مباراة قمة على مانشستر يونايتد الذي خاض أكثر من نصف المباراة بعشرة لاعبين يوم الأحد. وأنهى يونايتد المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد المدافع كريس سمولينج بسبب حصوله على الإنذار الثاني قبل نحو سبع دقائق من نهاية الشوط الأول.

وقابل أغويرو تمريرة من ناحية اليسار من جايل كليشي مسددا كرة قوية من مدى قريب في مرمى الحارس ديفيد دي خيا وهو هدفه العاشر في الدوري هذا الموسم في الدقيقة 63. وأهدر وين روني فرصة خطيرة لإدراك التعادل ليونايتد قرب النهاية وردت الكرة إلى انخيل دي ماريا الذي سددها لكن الحارس جو هارت أنقذها.

وأصبح رصيد سيتي بعد هذا الفوز 20 نقطة وعزز موقعه في المركز الثالث متأخرا بست نقاط عن تشيلسي المتصدر بينما تجمد رصيد يونايتد عند 13 نقطة في المركز التاسع وبقي بلا أي فوز للمباراة الثالثة على التوالي.

في سياق مباراة مدينة مانشستر، أكد لويس فان جال مدرب مانشستر يونايتد إصابة المدافع الارجنتيني ماركوس روخو بخلع في الكتف خلال خسارة فريقه 1-صفر أمام مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاحد.

وقال المدرب الهولندي للصحفيين "أصيب بخلع في الكتف. لا نعرف الفترة التي سيغيب فيها. يجب علينا الانتظار حتى يوم الاثنين. لكنه لن يلعب ضد كريستال بالاس يوم السبت القادم.. لا أعتقد."