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كيري يقر بوجود هوة واسعة في المفاوضات النووية مع إيران

2/11/2014

أقر وزير الخارجية الأمريكى جون كيري بوجود هوة واسعة بعدد من القضايا في المفاوضات المعروفة باسم 1+5 بشأن برنامج إيران النووي , واصفا تلك المفاوضات  بالصعبة.

وأضاف كيرى  في مقابلة صحفية أن الأسابيع القادمة تعتبر حاسمة,  معربا عن أمله في ألا يصطدم الإيرانيون بعقبات من صنعهم بشأن مطلب أو آخر من جل إيجاد سبيل على حد قوله .

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنه يتعين سد كافة الطرق أمام تصنيع سلاح نووي إيراني,  وأنه يجب إحراز تقدم كاف لضمان أمن كل من يساوره مخاوف بشأن هذا البرنامج.

وقال كيري إنه سيعقد اجتماعا مباشرا مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في سلطنة عمان يوم 9 نوفمبر الحالي,  في حين ستواصل مجموعة 1+5 المفاوضات في فيينا في محاولة لإيجاد نوع من الاتفاق.

وخاطب كيري إيران قائلا “ إن هذا ليس قرارا سياسيا بل قرار ساسي يستند على الأدلة والبراهين يثبت أن برنامج إيران النووي سلمي ، وأشار إلى أن أي محاولات من قبل طهران للتأثير على الأزمة السورية , أو في مسالة محاربة تنظيم الدولة محاولة لن تكون في محلها.

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