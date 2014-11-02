سول تبدى أسفها من تلويح بيونغ يانغ بقطع حوار الكوريتين

استنكرت الحكومة الكورية الجنوبية الأحد موقف كوريا الشمالية الذى أعلنت عنه حول إمكانية قطع الحوار بين الكوريتين بما في ذلك الجولة الثانية من المحادثات رفيعة المستوى بحجة قضية نشر منشورات معادية للنظام الكوري الشمالي.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن المتحدث باسم وزارة الوحدة ليم بيونغ تشول قوله إن الحكومة تبدى أسفها من بيان كوريا الشمالية الذى صدر أمس بانها لن تجرى حوارا إذا لم يتم التوقف عن نشر المنشورات.

وذكرت الحكومة الكورية الجنوبية أنه بموجب الاتفاق بين الكوريتين والقاعدة الدولية، فلن يتم التسامح مع تنديد كوريا الشمالية بالرئيسة الكورية الجنوبية وتصريحها الذى يهدد أمن الشعب الكوري الجنوبي، محذرة من أنها سترد بشكل صارم على أي ممارسة تهدد أمن الشعب الكوري الجنوبي.

وأوضحت أنها تسعى لتطوير العلاقات بين الكوريتين من خلال الحوار والتعاون بهدف إحلال السلام وتحقيق الوحدة في شبه الجزيرة الكورية، وبهذا الصدد، اقترحت عقد المحادثات رفيعة المستوى منذ أغسطس الماضي.