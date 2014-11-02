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حزب المؤتمر السوداني المعارض يقول إنه سيقاطع الانتخابات

2/11/2014

الرئيس السوداني عمر البشير

قال رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض إبراهيم الشيخ الأحد إن حزبه سيقاطع الانتخابات المقررة العام القادم لأن المناخ السياسي  لا يسمح بإجراء انتخابات نزيهة مما يقوض أكثر مصداقية الانتخابات.

يأتي قرار الحزب بعد أن اختار الحزب الحاكم في السودان الرئيس عمر حسن البشير مرشحا له في الانتخابات الرئاسية ليعزز مسعاه لتمديد حكمه المستمر منذ 25 عاما.

وقال الشيخ في مؤتمر صحفي بعد أن منعته سلطات المطار من مغادرة الخرطوم في وقت سابق يوم الأحد إن حزبه سيقاطع الحوار الوطني الذي دعا إليه البشير في يناير كانون الثاني. ومن المقرر بدء اجتماع للتمهيد لذلك الحوار يوم الأحد في ظل غياب عدد من أحزاب المعارضة الرئيسية.

وتعهد البشير في يناير كانون الثاني بإعادة صياغة الدستور واشراك أحزاب المعارضة في الحكومة واطلاق حوار وطني ولكن لم يتم إحراز أي تقدم ملموس.

لكن بعض السودانيين يرون أنه من الصعب الثقة في أي بديل أخر للبشير الذي أثبت قدرته على النجاة سياسيا بعد تغلبه على محاولات انقلاب وحروب أهلية وعزلة دولية.

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