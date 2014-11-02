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الشرطة الإسرائيلية تهدد بإغلاق المسجد الأقصى مجددا

2/11/2014

أكد مفتش الشرطة العام الإسرائيلي الجنرال يوحنان دانينو إن الشرطة لن تتردد في اغلاق الحرم القدسي عند تجاوز  الخطوط الحمراء.  جاءت تصريحات مفتش الشرطة العام خلال جلسة خاصة عقدتها لجنة الداخلية  البرلمانية بعد ظهر الأحد بشأن المواجهات الأخيرة في القدس.  وأضاف إن الوضع القائم في الحرم القدسي الشريف لن يتغير بما في ذلك  زيارات غير المسلمين إلى باحاته. 

وقال دانينو إن اغلاق الحرم غداة محاولة اغتيال الناشط اليميني يهودا غليك جاء  للتوضيح أن الشرطة لن تتردد في اتخاذ هذا الاجراء عند تجاوز الخطوط  الحمراء.   وأشار دانينو إلى أن انخفاضا طرأ في الآونة الاخيرة على حوادث إلقاء  الزجاجات الحارقة والحجارة والاعمال الأخرى المخلة بالنظام العام في  شرقي القدس. 

كما أشار المفتش العام  أن الشرطة تقيم قناة حوار مع وجهاء الوسطين اليهودي والعربي في  العاصمة بهدف احتواء المواجهات. 

يذكر أن قرار إسرائيل يوم الخميس الماضي بإغلاق الحرم القدسي قد قوبل  بموجة استنكار وادانة عربية ودولية مما دفعها للتراجع عن قرارها.

وتشهد القدس مواجهات شبه يومية بين مصلين فلسطينيين والشرطة الاحتلال الإسرائيلية  منذ ثلاثة أسابيع على خلفية تصعيد دخول المستوطنين لباحات المسجد  الأقصى.

 

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