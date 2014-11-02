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التحالف يشن سبع غارات على أهداف لتنظيم الدولة

2/11/2014

قصف بالقرب من مدينة كوباني

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قوات الجيش الأمريكي شنت سبع غارات جوية على أهداف لتنظيم الدولة في سوريا يومي السبت والأحد كما شن الحلفاء هجومين آخرين في العراق.

وقالت القيادة إنه في سوريا عاودت المقاتلات والقاذفات الأمريكية التركيز على منطقة كوباني بشن خمس ضربات اصابت خمس وحدات صغيرة لتنظيم الدولة. وأضافت أن ضربتين إلى الجنوب الشرقي من دير الزور دمرتا دبابة للتنظيم  وملاجئ  للمركبات. كما هاجم التحالف دول حليفة وحدات صغيرة لتنظيم الدولة قرب مدينتي بيجي والفلوجة العراقيتين.

في سياق متصل، قال ادريس نعسان نائب وزير الشؤون الخارجية في منطقة كوباني إن الأكراد العراقيين الذين يستخدمون المدفعية بعيدة المدى انضموا إلى المعركة ضد تنظيم الدولة مساء يوم السبت. ويسيطر التنظيم على أجزاء من سوريا والعراق في إطار سعيه لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط.

ويمثل دخول 150 من أفراد البشمركة أول مرة تسمح فيها تركيا لقوات برية من خارج سوريا بالدخول لتعزيز الأكراد السوريين الذين يدافعون عن كوباني منذ أكثر من 40 يوما.

ورغم أهميتها الاستراتيجية المحدودة فقد تحولت كوباني إلى رمز دولي في المعركة ضد مسلحي تنظيم الدولة الذين سيطروا على مناطق واسعة من العراق وسوريا.

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