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الانفصاليون يصوتون لانتخاب قيادة جديدة في شرق أوكرانيا

2/11/2014

ألكسندر زاخارتشينكو

بدأ الانفصاليون الموالون لروسيا التصويت  الأحد لانتخاب قيادة جديدة في شرق أوكرانيا بهدف تحقيق تقارب مع روسيا وتحدي كييف والغرب في الوقت الذي استمر فيه القصف في أنحاء متفرقة من شرق البلاد. ووصفت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي الانتخابات بأنها "غير شرعية" وستذكي التوتر بين الغرب وروسيا بلا شك.

وسيسفر التصويت عن انتخاب زعيم ومجلس للشعب ويمثل منعطفا جديدا في مواجهة بين روسيا والغرب بسبب أوكرانيا منذ الاطاحة برئيس مدعوم من روسيا في فبراير/شباط ووصول قيادة أوكرانية موالية للاتحاد الأوروبي إلى السلطة.

وقبل ساعات من بدء التصويت سمع بعض من أعنف موجات القصف بقذائف المورتر والمدفعية التي تشهدها المنطقة منذ أسابيع. وقال المتمردون إن نيران مدفعية أخرى سمعت في منطقة بشمال دونيتسك أثناء التصويت.

وقال الجيش الأوكراني إن ثلاثة من جنوده قتلوا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بينهم اثنان في انفجار استهدف نقطة تفتيش قرب مدينة ماريوبول التي تسيطر عليها الحكومة الأوكرانية.

وتقول كييف إن التصويت في مناطق دونيتسك ولوجانسك يخالف سلسلة اتفاقات تعرف باسم بروتوكول مينسك وتدعم اتفاقا لوقف اطلاق النار بين المتمردين والقوات الأوكرانية تم التوصل إليه في الخامس من سبتمبر أيلول.

ورغم خرق الاتفاق من حين لآخر فإن الهدنة سمحت بعودة الأمور إلى طبيعتها بعض الشيء في دونيتسك بعد عنف راح ضحيته أكثر من أربعة آلاف شخص في المنطقة.

وستزيد الانتخابات من تأزم العلاقات بين الغرب وروسيا بعدما قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن موسكو ستعترف بنتيجتها. وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة إن الانتخابات غير شرعية وإن أوروبا لن تعترف بها.

ومن المرجح أن يفوز ألكسندر زاخارتشينكو رئيس الوزراء في المناطق الانفصالية بالزعامة في ما يعرف باسم جمهورية دونيتسك الشعبية.

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