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الاحزاب اليمنية تفوض الرئيس ورئيس الوزراء في تشكيل الحكومة

2/11/2014

وقعت الفصائل السياسية الرئيسية في اليمن ومنها الحوثيون، اتفاقا أمس السبت، يفوض الرئيس  ورئيس الوزراء بتشكيل حكومة جديدة في محاولة لنزع فتيل التوتر السياسي الذى يمسك بخناق البلاد.

 

وقال البيان الذي جمع توقيع 13 حزبا وفصيلا سياسيا "نحن الأحزاب والمكونات السياسية الموقعة أدناه نطلب من الأخ رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي والأخ رئيس الوزراء المكلف خالد بحاح تشكيل حكومة كفاءات وطنية وفقا للمعايير المتفق عليها في وثيقة السلم والشراكة الوطنية النزاهة والكفاءة والتحلي بالخبرات اللازمة للحقائب الوزارية والتزام حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون والحياد في إدارة شؤون البلاد" .
ولم يحدد البيان متى سيتم تشكيل الحكومة الجديدة إلا أن عددا من اعضاء الاحزاب ممن شاركوا في المفاوضات التي اسفرت عن الاتفاق قالوا إن تشكيل الحكومة قد يتم خلال بضعة أيام أو أسبوع.

وقال جمال بن عمر مبعوث الامم المتحدة الخاص الى اليمن الذى حضر الاجتماعات إنه وفقا للاتفاق فان الاحزاب التي ليس لديها أي ممثلين في الهيئة الاستشارية للرئيس سيسمح لها بطرح مرشحين لشغل الوزارات المختلفة, وأضاف أنه بعد ذلك سيختار رئيس الوزراء أكثر المتقدمين كفاءة لشغل المناصب،  

وكان الحوثيون الذين سيطروا على صنعاء في 21 سبتمبر , وعدد من المدن الاخرى – قد أمهلوا الرئيس هادى أول أمس الجمعة عشرة أيام لتشكيل حكومة أو مواجهة “ خيارات أخرى” .

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