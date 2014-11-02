إغلاق المعبر بين إسرائيل وغزة (جيتي)

أعلنت الناطقة باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد عن إغلاق المعبرين اللذين يربطان بين إسرائيل وغزة حتى إشعار آخر، ويأتي القرار بعد حادثة إطلاق صاروخ من قطاع غزة الجمعة الفائتة.

وقالت الناطقة لوكالة فرانس برس أن "نقطتي عبور الأفراد والبضائع ايريز (بيت حانون) وكيريم شالوم (كرم أبو سالم) أغلقتا حتى إشعار آخر، باستثناء المساعدة الإنسانية". مضيفة أن هذا الإجراء اتخذ بعد إطلاق صاروخ مساء الجمعة من قطاع غزة.

وكانت متحدثة عسكرية إسرائيلية أعلنت أن صاروخا أطلق مساء الجمعة من قطاع غزة سقط في جنوب إسرائيل دون أن يسفر عن ضحايا أو أضرار، موضحة أنه أول صاروخ يتم إطلاقه على إسرائيل منذ 16 أيلول/سبتمبر الماضي.

من جهتها، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن اغلاق المعبرين "تصرف غير مسؤول" و"يخالف ما تم التوصل إليه عند وقف إطلاق النار" المبرم في 26 آب/أغسطس، ووضع حدا لحرب استمرت خمسين يوما.

وقال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق إن "إغلاق معبري كرم أبو سالم وبيت حانون تصرف صبياني غير مسؤول، وما يقوم به الاحتلال من إجراءات على المعبرين يخالف ما تم التوصل إليه عند وقف إطلاق النار". موضحا أن "ما قدمه الاحتلال من تبرير رسالة مرفوضة".

وبعد أن تساءل أبو مروزوق "أين السلطة الفلسطينية من قيامها أيضا بمسؤولياتها"، طالب "بالبدء بفتح معابر أخرى، لا إغلاق ما هو موجود ولا يلبي حاجات الإعمار ولا بأي شكل من الأشكال".

وسيستأنف الجانبان الإسرائيلي والفلسطيني مفاوضاتهما غير المباشرة قريبا في القاهرة في مسعى لترسيخ وقف إطلاق النار.