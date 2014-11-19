6 قتلى في انفجار سيارة مفخخة بأربيل

لقي ستة أشخاص بينهم شرطيان حتفهم اليوم الأربعاء، في انفجار سيارة مفخخة قادها انتحاري في نقطة تفتيش عند أحد بوابات مبنى محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

وأفاد شهود عيان بأن الانتحاري تمكن من تفجير السيارة أمام المبنى رغم إطلاق الشرطة عليه مما أوقع العشرات بين قتيل وجريح.

وحسب الشهود نفسهم، فقد سارعت قوات البيشمركة والأمن الكردي "الأسايش"، إلى إغلاق الطرق المؤدية إلى مكان الانفجار وسمحت لفرق الإسعاف بنقل المصابين وجثث الضحايا لمستشفيات المدينة.

وكان تنظيم الدولة ، الذي استولى على مساحات كبيرة في شمال العراق الصيف الماضي قد هدد بشن هجمات على الإقليم ، الذي تمكن إلى حد كبير حتى الآن من تجنب الانزلاق في دائرة العنف.

جدير بالذكر، أن آخر هجوم كبير وقع في أربيل كان قبل أكثر من سنة، لدى استهداف هجوم انتحاري بسيارة ملغومة مقر جهاز الأمن، كما وقع انفجار آخر في أغسطس آب الماضي لكنه لم يخلف خسائر بشرية.