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5 قتلى في عاصفة ثلجية ضربت غرب نيويورك

19/11/2014
عاصفة ثلجية تضرب غرب نيويورك (رويترز) 

أودت العاصفة الثلجية التي ضربت غرب نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية بحياة 5 أشخاص، بعد أن تقطعت السبل بالبعض في سياراتهم الليلة الماضية. ويتأهب سكان المنطقة لموجة ثلجية ثانية متوقعة في وقت لاحق اليوم الأربعاء.  

وقال نائب المسؤول التنفيذي لمنطقة (ايري) ريتشارد توبي إن العاصفة التي أسقطت 1.5 متر من الثلوج، اجتاحت منطقة (بافالو) والمناطق المحيطة بها، قبل أن تهدأ لفترة وجيزة أثناء الصباح المشمس ولكن شديد البرودة. مضيفا أن الموجة التالية متوقعة مع حلول ليل اليوم الأربعاء، وأن العاصفة ستسقط مترا من الثلوج.

وتابع توبي "هذه ثلوج عام بأكمله"، وأشار إلى أن حالة الطوارئ لا تزال سارية في المنطقة؛ حيث فرض حظر للقيادة في كثير من الطرق، وأغلقت مسافة 225 كيلومترا من طريق سريع بولاية نيويورك.

وقال توبي إن خمسة قتلى سقطوا لأسباب لها علاقة بالعاصفة كان آخرهم رجلا يبلغ من العمر 46 عاما عثر عليه في سيارته مدفونا تحت 4.6 متر من الثلوج. وقتل شخص في حادث مروري، ولقي ثلاثة آخرون حتفهم بعدما تعرضوا لمشاكل في القلب.

ووصلت درجات الحرارة في كل الولايات الأمريكية بما في ذلك هاواي إلى درجة التجمد أو أقل أمس الثلاثاء، مما جعله أكثر أيام شهر نوفمبر/تشرين الثاني برودة على مستوى البلاد منذ عام 1976.

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