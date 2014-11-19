مكتب التحقيقات الفدرالي يتعقب 150 امريكيا سافروا إلى سوريا

قال مدير مكتب التحقيقات الاتحادي جيمس كومي إن المكتب يتعقب ما يقرب من 150 أمريكيا يعتقد أنهم سافروا إلى سوريا في الشهور القليلة الماضية ربما للانضمام إلى جماعات مسلحة.

وقال إن الأمريكيين الذين يقاتلون مع جماعات جهادية يمثلون مبعث قلق كبير للمكتب بسبب احتمال عودتهم إلى الولايات المتحدة مع التدريب والخبرة والاتصالات اللازمة لتنفيذ هجوم داخل بلدهم.

وأضاف للصحفيين في بوسطن "نتعقب ما يقرب من 150 شخصاً سافروا من الولايات المتحدة إلى سوريا بدوافع مختلفة و أن عدد كبير منهم سافر للقتال."

وتابع "نحن مصممون على عدم السماح برسم خطوط مستقبلية من شتات إرهابي انطلاقاً من سوريا إلى هجمات سبتمبر جديدة."

وقال كومي إن مكتب التحقيقات يعطي أكبر اهتمام للأمريكيين الذين يعتقد أنهم انضموا إلى تنظيم الدولة .

ورفض الكشف عن عدد الأمريكيين الذين يعتقد مكتب التحقيقات أنهم عادوا إلى الولايات المتحدة بعدما قاتلوا ضمن جماعات جهادية في الخارج.

وقال "هذا شيء نتابعه عن كثب." واضاف "لا أريدهم أن يعرفوا أكثر مما ينبغي عما نعرف."