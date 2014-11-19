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توصية بتسهيل التجارة بين الدول العربية وتركيا

19/11/2014
مقر جامعة الدول العربية في القاهرة – أرشيفية

أوصى الاجتماع الثاني لكبار المسؤولين والخبراء بين الدول العربية وتركيا في ختام أعماله الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة العربية في القاهرة برئاسة اليمن الرئيس الحالي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، على أهمية التعاون التقني في مجال أنظمة التقنية والمعايير وتوحيد المواصفات القياسية، وبسرعة تعيين نقاط اتصال تعمل كجهاز إنذار في قضايا الصحة والأمان.

وفي مجال الاستثمار، أوصى الحاضرون بالعمل على تشجيع الهيئات المعنية للعمل عن قرب وعرض الفرص الاستثمارية الجديدة لتحقيق التعاون في مجال ترويج الاستثمار وتشجيع المستثمرين وتحقيق الاستثمارات المشتركة، وإنشاء منطقة تجارة حرة ومنطقة سفر بدون تأشيرة بين تركيا والدول العربية.

كما أوصى الاجتماع على العمل على حل المنازعات وتسهيل التجارة عبر الحدود من خلال برامج تذليل العقبات وتخفيض تكلفة المعاملات.

ورحب القائمون على الاجتماع، بتأسيس مجلس أعمال عربي تركي، وتوقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين خلال الدورة القادمة للمنتدى.

وقرر المشاركون من الجانبين العربي والتركي عقد اجتماعهم الثالث في دولة الكويت على هامش اجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار العربي – التركي الثاني في إبريل 2015.

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