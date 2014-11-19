تجدد الاشتباكات في هونغ كونغ أمام البرلمان

تجددت الاشتباكات العنيفة صباح اليوم الأربعاء، بين شرطة هونغ كونغ ومحتجين حاولوا اقتحام مبنى البرلمان مستخدمين حواجز معدنية لكسر أحد الأبواب الجانبية للمبنى.

جاء ذلك بعد ساعات من بدء إزالة الحواجز، التي أقامها المتظاهرون المناصرون للديمقراطية في أحد مواقع الاعتصام، الذي احتل أماكن حيوية في البلاد منذ نحو7 أسابيع.

وقد اعتقلت الشرطة أربعة متظاهرين فيما أصيب ثلاثة من عناصرها في المصادمات، التي وقعت بين الجانبين.

وكانت إحدى المحاكم في هونغ كونغ، قد قضت في وقت سابق بتفويض الحكومة بفض اعتصام المتظاهرين واتخاذ كافة التدابير اللازمة لإخلاء مناطق الاعتصام.

من جانبهم، لم يبد المتظاهرون أي مقاومة وقام بعضهم بتفكيك الخيام ونصبها في أماكن أخرى, دون أن تتحرى السلطات عن الخطوة التالية، التي يعتزم المتظاهرون القيام بها من أجل تحقيق مطالبهم المتمثلة في اعتماد نظام انتخابي يتيح لهم الاختيار الحر للرئيس التنفيذي للمنطقة في الانتخابات المقررة عام 2017.