العاهل السعودي: اتفاق الرياض وضع إطارا لوحدة الصف

العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز

بارك العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز اتفاق الرياض التكميلي الذي تم التوصل اليه يوم الأحد في العاصمة السعودية.

وقال في بيان صادر عن الديوان الملكي إنه كان هناك حرص على أن يكون الاتفاق منهياً لكافة أسباب الخلافات الطارئة وأن يكون إيذاناً ببدء صفحة جديدة لدفع مسيرة العمل المشترك.

وأشار العاهل السعودي إلى أنه جرى خلال الاتفاق الحرص على وضع إطار شامل لوحدة الصف والتوافق ونبذ الخلاف في مواجهة التحديات التي تواجه العرب والمسلمين.

ولفت بيان الملك إلى أن اتفاق الرياض التكميلي حَرَص وأكد على وقوف دول المجلس جميعاً إلى جانب مصر وتطلعها إلى بدء مرحلة جديدة من الإجماع والتوافق بين الأشقاء.

ومن هذا المنطلق دعا إلى إنجاح هذه الخطوة في مسيرة التضامن العربي

وحث العاهل السعودي قادة الرأي والفكر ووسائل الإعلام في الدول المعنية على السعي إلى تحقيق هذا التقارب الهادف إلى إنهاء كل خلاف مهما كانت أسبابه.

في غضون ذلك، نقلت وكالة رويترز عن مكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ترحيبه بدعوة العاهل السعودي ووصفها بأنها "تمثل خطوة كبيرة على صعيد مسيرة التضامن العربي. وأضاف البيان "نتطلع معا إلى حقبة جديدة تطوي خلافات الماضي وتبث الأمل والتفاؤل في نفوس شعوبنا"

وكان قادة دول مجلس التعاون الخليجي اتفقوا خلال قمة تشاورية استثنائية في الرياض مساء الأحد الماضي على عودة سفراء السعودية والإمارات والبحرين إلى العاصمة القطرية الدوحة بعد سحبهم في مارس/آذار الماضي.