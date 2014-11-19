السعودية تبحث عن نقطة أمام اليمن والبحرين على موعد مع قطر

ستبحث السعودية الدولة المضيفة عن النقطة التي تحتاجها للوصول إلى قبل نهائي كأس الخليج لكرة القدم أمام اليمن بينما ستحاول البحرين الإبقاء على تفوقها في مواجهة قطر كي تحافظ على آمالها في التأهل اليوم الأربعاء.

والفوز وحده لن يكون كافيا للبحرين كي تضمن التأهل في حالة حدوث مفاجأة من جانب اليمن الذي لم يحقق أي انتصار في تاريخ مشاركاته بكأس الخليج , لكن اذا واصل اليمن الذي يملك نقطتين مثل قطر عروضه الجيدة.

واستطاع الخروج بالنقاط الثلاث أمام أصحاب الأرض سيصعد إلى قبل النهائي فيما قد تخرج السعودية إذا انتهت المباراة الأخرى في المجموعة الأولى بفوز أحد الفريقين.

وترجح الترشيحات بالفعل فوز السعودية متصدرة المجموعة بأربع نقاط والتي لم تهتز شباكها في خمسة انتصارات سابقة بالبطولة الخليجية أمام اليمن.

لكن الأداء غير المستقر للسعودية حتى الآن ساهم في زيادة الضغوط على المدرب الإسباني خوان رامون لوبيز كارو والذي يعلم أن عدم الفوز أمام اليمن سيزيد من حدة الانتقادات حتى في حالة الوصول إلى قبل النهائي.

وسيستعين اليمن مرة أخرى بجماهيره المتحمسة التي جعلته يتجنب الهزيمة في مباراتين خلال بطولة واحدة للمرة الأولى في كأس الخليج منذ أن بدأ مشاركاته فيها عام 2003.

وسيفتقد اليمن جهود مدير عبد ربه للإيقاف فيما تحوم شكوك حول مشاركة المدافع الآخر محمد بقشان بعد إصابته في الرأس أمام قطر.

وبعد الهزيمة 3-صفر أمام السعودية يوم الأحد الماضي توقف رصيد البحرين عند نقطة واحدة وهو ما تسبب في إقالة المدرب عدنان حمد والاستعانة بمساعده مرجان عيد لقيادة الفريق حتى نهاية مشواره في البطولة.