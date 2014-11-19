الاحتلال يهدم منزل الشهيد الشلودي بالقدس

هدمت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، منزل الشهيد عبد الرحمن الشلودي، الذي قتلته الشرطة الإسرائيلية أثناء محاولته الفرار بعد تصفيته مستوطنين اثنين، دهسهما بحافلته عند محطة ترام في القدس الشهر الماضي.

منزل الشلودي، الذي يقع في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، اقتحمته قوات الاحتلال تنفيذاً لقرارات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وطردت جميع السكان، الذين يقطنون البناية السكنية ومنهم خمس أسر ليست من عائلة الشلودي، مجبرة إياها على الانتظار في خيمة الاعتصام القريبة من البناية.

وذكرت إيناس الشلودي والدة الشهيد أن تفجير المنزل، الذي تقع شقته بالطابق الرابع منه أثّر على الشقق الست في البناية، وأن سقوط حجارة المنزل المتفجر على الشارع خلّف تدميراً للسيارات المصطفة على الرصيف، مضيفة أن قوات الاحتلال عاثت خرابا في باقي منازل البناية، إذ قامت بتفتيشها وتخريب محتوياتها.

وردا على الهجوم على معبد يهودي أمس الاثنين من قبل فلسطينيين، شن عشرات المستوطنين المتطرفين عدة هجمات بدأت الليلة الماضية، واستمرت حتى فجر اليوم على المواطنين الفلسطينيين وسياراتهم في محافظة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأكد غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، أن المستوطنين هاجموا منازل المواطنين الفلسطينيين بقرية "حوارة" جنوب نابلس، وقاموا بتحطيم زجاج عدد من منازل المواطنين ورشقها بالحجارة، كما حاول عدد من المستوطنين مهاجمة منازل المواطنين، الذين تصدوا لهم وأجبروهم على الفرار.