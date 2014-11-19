إسرائيل تندد باعتراف مجلس النواب الإسباني بفلسطين كدولة

مجلس النواب الإسباني يصوت على الاعتراف بفلسطين كدولة

نددت إسرائيل الأربعاء بدعوة مجلس النواب الإسباني التصويت بأغلبية ساحقة على مذكرة غير ملزمة تدعو الحكومة إلى الاعتراف بفلسطين كدولة.



وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية إن "إعلان مجلس النواب الإسباني يقوم فقط بإبعاد فرصة التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين، لأنه يشجّع الفلسطينيين على أن يصبحوا أكثر تطرفا في مواقفهم". مضيفا أنه "كان من الأفضل لو قام البرلمان الإسباني بإدانة "المجزرة الرهيبة" التي ارتكبها فلسطينيون في كنيس في القدس".

وكان مجلس النواب الإسباني قد أقر بغالبية ساحقة مساء أمس الثلاثاء مذكرة غير ملزمة تدعو الحكومة للاعتراف بدولة فلسطين.

وتطلب المذكرة من الحكومة الإسبانية العمل "بطريقة منسقة" مع الاتحاد الأوروبي من أجل "تعميم هذا الاعتراف داخل الاتحاد الأوروبي في إطار حل نهائي وشامل يرتكز إلى قيام دولتين".

من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ايمانويل نحشون "نحن نرى للأسف في أوروبا دعما متزايدا لاستراتيجية الفلسطينيين أحادية الجانب". وأشار نحشون إلى أن هذا الدعم "الأعمى للفلسطينيين" لا يخدم المفاوضات ولا قضية السلام، على حد وصفه.

وفي وقت سابق، كانت السويد اعترفت في 30 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بدولة فلسطين، لتصبح بذلك أول بلد غربي عضو في الاتحاد الأوروبي يتخذ قرارا من هذا النوع.

من جهته، رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بهذه الخطوة ووصفها بـ "الشجاعة والتاريخية"، بينما استدعت إسرائيل سفيرها في ستوكهولم للتشاور.

وبحسب السلطة الفلسطينية فإن 135 بلدا اعترفت بها، بينها سبع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي-اعترفت بها قبل دخولها إلى الاتحاد الأوروبي وهي الجمهورية التشيكية، المجر، بولندا، بلغاريا، رومانيا، مالطا وقبرص.