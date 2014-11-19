أردوغان: التحالف لم يتخذ أية خطوات طلبناها

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء عن شعوره بالإحباط لعدم استجابة واشنطن وحلفائها للشروط التي حددتها بلاده؛ لكي تلعب دورا أكبر في التحالف ضد "تنظيم الدولة" في سوريا.

وجاءت تصريحاته خلال زيارة للمبعوث الرئاسي الأميركي الخاص جون آلان إلى العاصمة أنقرة؛ بهدف إجراء محادثات مع مسؤولين أتراك ولم يتم الإعلان عنها مسبقا.

وكانت تركيا طلبت من الولايات المتحدة المساعدة في تدريب وتجهيز أعداد كبيرة من عناصر الجيش السوري الحر، للقتال ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد، كما ترغب في إقامة منطقة عازلة داخل سوريا على طول الحدود التركية. لكن أردوغان قال أن التحالف الدولي "لم يتخذ أية خطوات طلبناها".

وأشار أردوغان أن التحالف لم يتخذ بعد خطوات حاسمة بشأن خطة تدريب وتجهيز مقاتلي المعارضة. مضيفا أنه "لم يتم حتى الآن اتخاذ اي من الخطوات التالية: فرض منطقة حظر طيران، وإقامة منطقة عازلة وتدريب وتجهيز" مقاتلي الجيش الحر.

وأشار الرئيس التركي إلى أن تركيا لن تغير موقفها، إلا بعد الوفاء بهذه الشروط، مشيرا أن "تركيا ستبقى على موقفها حتى اكتمال هذه العملية".

من ناحية أخرى، أكد متحدث باسم السفارة الأمريكية في العاصمة التركية أن المبعوث الرئاسي الخاص جون آلان يزور تركيا، وقال إنه "يلتقي مع عدد من كبار المسؤولين الأتراك في إطار المناقشات الدائرة حول مواجهة تهديد تنظيم الدولة ".