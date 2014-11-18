5 قتلى في انفجارين مختلفين بأفغانستان

لقي خمسة أشخاص مصرعهم في انفجارين وقعا في العاصمة الأفغانية كابل والآخر في إقليم خوست شرقي أفغانستان.

فقد لقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص مصرعهم في العاصمة الأفغانية كابل، صباح اليوم الثلاثاء في هجوم انتحاري تبنته حركة طالبان.

الحادث وقع بعد اصطدام شاحنة صغيرة محملة بالمتفجرات ببوابة مجمع سكني يقطنه أجانب، حسب تصريح المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية صديق صديقي، الذي أشار كذلك، إلى أن عددا من المسلحين حاولوا اقتحام المبنى عقب تدمير البوابة.

من جانبها, أكدت قوة المساعدة الأمنية الدولية التابعة لقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أفغانستان، أنه لم يصب أي من أفرادها جراء هذا الهجوم.

وفي إقليم "خوست" شرقي أفغانستان، لقيت امرأة حتفها صباح اليوم وأصيب 13 آخرون، جراء انفجار لم تتبنَ أية جهة مسؤوليتها عنه، إذ أكدت مصادر أمنية محلية، أن الهجوم استهدف حافلة تحمل على متنها مدنيين في منطقة "باك".

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية عن مقتل 36 مسلحا وإصابة 20 آخرين من حركة طالبان، خلال عمليات نفذتها قوات الأمن الوطني خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن قوات الشرطة الوطنية نفذت عدة عمليات مشتركة بالتعاون مع قوات من الجيش والاستخبارات لتطهير بعض المناطق من المسلحين، مشيرة إلى أن العمليات نفذت في 11 إقليما مختلفا من البلاد.