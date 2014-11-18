مقتل قيادي يمني في انفجار عبوة ناسفة

قتل قيادي يمني بارز اليوم في انفجار عبوة ناسفة بمحافظة تعز جنوب العاصمة صنعاء.

وذكرت مصادر للجزيرة مباشر أن عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة سيارة الأمين العام المساعد لحزب الإصلاح بالمحافظة والقيادي في تكتل أحزاب اللقاء المشترك صادق منصور أثناء مرورها في منطقة المسبح وسط مدينة تعز ، مما أدى إلى مقتله على الفور.

وقد باشرت أجهزة الأمن بالتحقيق في الحادث وألقت القبض على عدد من المشتبهين، يأتي الحادث بعد أيام من اغتيال الدكتور محمد المتوكل الأمين العام المساعد لحزب اتحاد القوى الشعبية برصاص مسلحين وسط العاصمة صنعاء.