مدينة ألمانية توفر ألعاب عند إشارات المرور للترفيه عن المشاة

بدأت مدينة هيلدسهايم الألمانية في تنفيذ مشروع توفير ألعاب فيديو عند إشارات المرور لتسلية المشاة أثناء انتظار إشارة العبور الخضراء.

وأصبح باستطاعة المشاة وسط المدينة اعتبارا من يوم الثلاثاء الاستمتاع بلعبة فيديو "بونج" عند معبر جروشينتور وسط المدينة الواقعة في ولاية سكسونيا السفلى غرب ألمانيا.

وينفذ مشروع إشارة مرور "ستريت بونج" بالتعاون بين طلاب جامعة العلوم التطبيقية والفنون بجامعة جوتينجن بالولاية و بلدية المدينة وذلك حسبما أكد متحدث باسم المدينة اليوم.

وأوضح المتحدث أن هذه اللعبة تسمح لأحد المشاة اللعب مع نظير له على الجانب الآخر من الإشارة عبر شاشة باللمس مثبتة على عامود الإشارة وذلك أثناء فترة الإشارة الحمراء.

وتعود هذه اللعبة إلى سبعينات القرن الماضي ويحاول اللاعب خلالها جعل الكرة تجتاز خصمه.

وتعود الفكرة إلى الطالب الألماني ساندرو انجل وتم تطبيقها خلال إحدى الحلقات العلمية عن كيفية الربط بين الأماكن العامة والترفيه التقني.