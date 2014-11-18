دراسة حديثة: ارتفاع عدد ضحايا الإرهاب الدولي بنسبة %61

كشفت دراسة حديثة عن الإرهاب الدولي النقاب عن ارتفاع عدد القتلى، الذين سقطوا جراء العمليات الإرهابية بنسبة %61 ما بين عامي 2012 و2013.

وأوضحت الدراسة، التي أعدها معهد الاقتصاد والسلام، أن عام 2013 شهد وقوع نحو 10 آلاف عملية إرهابية، أي بزيادة 44 % عن عام 2012, مشيرة إلى أن الجماعات المسلحة مثل "تنظيم القاعدة" و"بوكو حرام" و"طالبان" كانت وراء أغلب حالات القتل.

كما أشارت الدراسة إلى أن نحو 18 ألف شخص لقوا حتفهم جراء الهجمات الإرهابية سنة 2013 ، وأن العراق تعد أكثر الدول المتضررة جراء الإرهاب.

وأوضحت الدراسة ، أن 80 % من حالات القتل، التي وقعت عام 2013 كانت في العراق وأفغانستان وباكستان ونيجيريا وسوريا, مشيرة إلى أن أكثر من 6 آلاف شخص قتلوا في العراق وحدها.

ولفتت الدراسة إلى أن الايديولوجية الدينية ليست الدافع الوحيد للإرهاب, إذ أن هناك العديد من البلدان ذات الأغلبية المسلمة، التي لا تعاني من الإرهاب مثل قطر والإمارات والكويت, مما يؤكد أن هناك عوامل اجتماعية وسياسية وجيوسياسية أخرى وراء الإرهاب حسب تعبيرها.