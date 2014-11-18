خليجي 23 لكرة القدم في العراق بشرط موافقة فيفا

حدد رؤساء الاتحادات الخليجية لكرة القدم والعراق واليمن موعد دورة كأس الخليج العربي لكرة القدم المقبلة "خليجي 23 " في كانون أول/ يناير عام 2016.

واتفق الرؤساء على استضافة العراق لدورة خليجي 23 المقبلة في مدينة البصرة بشرط موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على رفع الحظر الرياضي عن العراق، ومنحهم الفرصة لاستيفاء الشروط الفنية واللوجستية والتنظيمية قبل 18 شباط/فبراير القادم، صرح بذلك رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد عيد بعد اجتماع رؤساء الاتحادات الخليجية والعراق واليمن الذي عقد اليوم الثلاثاء بالعاصمة السعودية الرياض التي تستضيف بطولة كأس الخليج "خليجي 22" حالياً.

وقال رئيس الاتحاد السعودي "تم مناقشة ستة بنود في الاجتماع وخرجنا بتوصيات منها اعتماد محضر الاجتماع السابق ومحضر اللجنة الدائمة في خليجي 22 والموافقة على بروتوكول تعاون بين الاتحادات الخليجية، وكذلك اقتراح الاتحاد العماني حول تنظيم وتأسيس مظلة نظامية لدول مجلس التعاون الخليجي، على أن تقوم ثلاثة اتحادات خليجية بمناقشة هذا الاقتراح وهي اتحادات السعودية وعمان وقطر".