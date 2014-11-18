بوتين: الولايات المتحدة لن "تُخضع" روسيا أبداً

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الولايات المتحدة تريد إخضاع موسكو لكنها لن تنجح أبداً.

و أضاف بوتين في نهاية اجتماع استمر أربع ساعات مع جماعة مؤيدة تدعى جبهة الشعب "إنهم (الولايات المتحدة) لا يريدون إذلالنا .. بل يريدون إخضاعنا وحل مشاكلهم على حسابنا".



وقال "لم يتمكن أحد في التاريخ من تحقيق هذا مع روسيا ولا أحد سيمكنه عمل ذلك على الإطلاق" وهي عبارة أثارت عاصفة من التصفيق.



وتبين نبرة حديث بوتين التوتر في العلاقات بين موسكو وواشنطن اللتين توجد خلافات بينهما بشأن الأزمة في أوكرانيا حيث يتهم الغرب روسيا بتشجيع وتسليح تمرد انفصالي.



وأثناء الاجتماع حث بوتين الشركات الروسية مرارا ومن بينها في القطاعين الزراعي والعسكري على تعزيز مبيعاتهما في الأسواق المحلية بعد التعرض لعقوبات متبادلة من جانب الغرب فجرها النزاع بشأن أوكرانيا.



وطرح بوتين نطاقا من التساؤلات أثناء الحدث يتعلق بكل شيء ابتداء من مبيعات أجهزة قياس السكر في الدم وحتى مشاكل الإسكان ,فيما اكد الزعيم الروسي تصميمه على تحسين الاقتصاد الذي يترنح تحت وطأة العقوبات.