بدء المفاوضات النهائية للنووي الإيراني

تبدأ إيران والقوى النووية الكبرى اليوم الثلاثاء، في فيينا جولة المفاوضات النهائية للتوصل إلى اتفاق تاريخي بشأن برنامج إيران النووي

وسيجري ممثلو الدول الكبرى في مجموعة (5+1) أول اجتماع لتقريب المواقف، فيما ينتظر وصول وزراء الخارجية الآخرين، وبينهم الأميركي جون كيري خلال الأسبوع إلى فيينا.

حيث ستطلق هذه المفاوضات الأخيرة مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي المنتهية ولايتها كاثرين آشتون.

وتسعى إيران من خلال هذه المفاوضات إلى رفع العقوبات الدولية المشددة التي تفرض عليها وتخنق اقتصادها، فيما تطالب الدول الكبرى بأن تحد طهران من قدراتها النووية بشكل يجعل الخيار العسكري أمرا مستحيلا.

وعلى المفاوضين أن يتوصلوا إلى اتفاق قبل مهلة 24 نوفمبر الحالي التي مددت أصلا من يوليو الماضي.

وتشتبه الدول الكبرى منذ 2002 بأن طهران تسعى إلى صناعة قنبلة ذرية تحت غطاء برنامج نووي مدني، الأمر الذي تنفيه طهران بشكل قاطع، مؤكدة في الوقت نفسه حقها في الطاقة النووية لغايات مدنية.