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الأكراد يستولون على أسلحة ومبان لتنظيم الدولة في كوباني

18/11/2014

 قال المرصد السوري لحقوق الانسان إن المقاتلين الأكراد سيطروا على ستة مبان يستخدمها مقاتلو تنظيم الدولة  الذين يحاصرون مدينة كوباني السورية يوم الثلاثاء واستولوا على كمية كبيرة من الاسلحة والذخائرالتابعة للتنظيم.
 
ويحاول تنظيم الدولة السيطرة على المدينة المعروفة أيضا باسم عين العرب منذ أكثر من شهرين في هجوم تسبب في نزوح عشرات الآلاف من الأكراد المدنيين عبر الحدود إلى تركيا وأدى إلى هجمات متكررة من قوات تحالف تقوده الولايات المتحدة.
 
واستولى التنظيم السني المتشدد الذي انشق على تنظيم القاعدة على مساحات كبيرة من العراق وسوريا وأعلن قيام دولة خلافة.
 
وقال رامي عبد الرحمن مدير المركز السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا إن المباني الستة التي استولى عليها المقاتلون الأكراد تقع في منطقة استراتيجية في شمال البلدة بالقرب من ساحة توجد بها المباني الرئيسية للبلدية.
 
واستولى الأكراد أيضا على كمية كبيرة من مدافع آر.بي.جي والبنادق وذخائر المدافع الرشاشة.
 
وأضاف عبد الرحمن إن الاشتباكات أدت الى مقتل حوالي 13 مقاتلا من الدولة الإسلامية من بينهم اثنان من القادة.
 
ويبدو أن القوات الكردية حققت مكاسب أخرى في القتال على مدى الايام القليلة الماضية. ففي الاسبوع الماضي سدت القوات الكردية طريقا تستخدمه الدولة الإسلامية لتزويد قواتها بالمؤن في أول إنجاز كبير في مواجهة مقاتلي التنظيم بعد اشتباكات على مدى أسابيع.

وقال المرصد إن التنظيم أطلق ايضا 13 قذيفة على الاقل على مواقع كردية في كوباني حتى في حين كانت طائرات للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة تحلق في الأجواء. 
 
واجتذب الدفاع عن كوباني مقاتلين من البشمركة الكردية في العراق بالإضافة إلى مقاتلين من المعارضة السورية. وقال الجيش الأمريكي يوم الاثنين إنه نفذ تسع غارات قرب كوباني منذ يوم الجمعة الماضي ودمر سبعة مواقع لتنظيم الدولة وأربع نقاط تجمع .

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