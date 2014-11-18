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اختيار الدوحة لتنظيم بطولة العالم لالعاب القوى 2019

18/11/2014
 
اختيرت الدوحة اليوم الثلاثاء لتنظيم بطولة العالم لألعاب القوى 2019 لتصبح أول مدينة من الشرق الاوسط تنال هذا الشرف.
 
وتفوقت العاصمة القطرية على عرضين منافسين من برشلونة الإسبانية ويوجين الأمريكية في اقتراع سري أجراه مجلس الاتحاد الدولي لألعاب القوى في موناكو بعد عرض نهائي لملفات المدن الثلاث.
 
وستقام البطولة في 2019 على استاد خليفة في نهاية سبتمبر أيلول , وستستضيف بكين النسخة المقبلة في 2015 ثم تنتقل الى لندن عام 2017.
 
وحصلت الدوحة على 12 صوتاً في الجولة الأولى مقابل 9 ليوجين و6 لبرشلونة التي توزعت أصواتها في الجولة الثانية بالتساوي على العاصمة القطرية والمدينة الأميركية ففازت الأولى بحصولها على 15 صوتا مقابل 12 ليوجين.
وتعتبر يوجين معقل العاب القوى في الولايات المتحدة حيث تقام فيها اختبارات انتقاء المنتخبات الاميركية الى البطولات الكبرى، إضافة إلى اللقاء السنوي الذي يشكل المرحلة الثالثة من الدوري الماسي 13 مرحلة.
يذكر أن الولايات المتحدة الرائدة في العاب القوى 275 ميدالية بينها 132 ذهبية في 14 نسخة من المونديال، لم تستضف حتى الآن بطولة العالم التي أقيمت نسختها الأولى عام 1983 في هلسنكي، واختيرت أميركا الشمالية مرة واحدة لاستضافة العرس العالمي وكانت عام 2001 في أدمونتون الكندية.
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