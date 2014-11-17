موسكو: روسيا وبولندا تبادلتا طرد بعض الدبلوماسيين

قالت مصادر صحفية روسية الاثنين إن بعض دبلوماسييها طردوا من بولندا وأن عدداً من الدبلوماسيين البولنديين غادروا روسيا بعد أن اتخذت موسكو إجراءات "مناسبة" في المقابل , ولم يتضح لماذا طرد الدبلوماسيون الروس .

وقالت الخارجية الروسية في بيان "اتخذت السلطات البولندية خطوة غير ودية لا أساس لها , "وفي هذا الصدد اتخذت روسيا إجراءات مناسبة رداً على ذلك وغادرعدد من الدبلوماسيين البولنديين أراضي بلادنا بسبب انشطة لا تتفق مع وضعهم."

وأعلنت المانيا يوم السبت إن إحدي دبلوماسييها طردت من موسكو بعد طرد دبلوماسي روسي يعمل في برلين وسط تقارير إعلامية بأنه جاسوس.

وتوترت العلاقات بين موسكو ودول الاتحاد الأوروبي بسبب الأزمة الأوكرانية والعقوبات التي فرضها الاتحاد على موسكو بعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها.