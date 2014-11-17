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مصر توسع المنطقة العازلة مع غزة إلى كيلومتر

17/11/2014

رفح المصرية في الحدود مع غزة

ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن مصر ستزيد عمق المنطقة العازلة على حدود  قطاع غزة في محافظة شمال سيناء من 500 متر إلى كيلومتر. وقالت الوكالة إن مصر قررت زيادة عمق المنطقة "من 500 متر إلى  ألف متر كمرحلة ثانية وصولا إلى تحقيق الأمن القومي للبلاد خاصة مع  اكتشاف أنفاق تحت الأرض تبلغ أطوالها ما بين 800 إلى ألف متر."

وتعمل مصر لغلق أنفاق سرية تحت خط الحدود تستخدم في التهريب، وتقول السلطات إن الأسلحة من بين ما يهرب فيها وإن أشخاصا معادين ربما استخدموها في الوصول إلى أكبر الدول العربية سكانا.

وبعد هجوم مسلحين على نقطة تفتيش عسكرية في شمال سيناء قرب خط الحدود يوم 24 أكتوبر تشرين الأول قتل فيه أكثر من 30 من الجنود والضباط قررت مصر زيادة عمق منطقة عازلة على حدود غزة إلى 500 متر وكان من شأن ذلك هدم مئات البيوت على خط الحدود الذي  يبلغ طوله 13.5 كيلومتر.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط "تبقى عدد قليل من المنازل (من زيادة عمق المنطقة العازلة في المرة السابقة) سيتم إزالتها خلال  أيام."

من جانبها أدانت جماعة الإخوان المسلمين التي تقول إن احتجاجاتها على عزل مرسي سلمية الهجوم الذي وقع يوم 24 أكتوبر تشرين الأول في شمال. هذا وتمر نسبة كبيرة من التجارة الخارجية لقطاع غزة الذي تحاصره  إسرائيل من الأنفاق السرية المؤدية إلى مصر.

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