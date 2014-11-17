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فيسبوك تطور موقعاً جديدا يفصل بين الاستخدامين الشخصي والمهني

17/11/2014

ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز إن موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي على الإنترنت يعكف على تصميم موقع إلكتروني جديد سيحمل اسم "فيسبوك آت وورك" سيسمح بفصل البيانات الشخصية للمستخدمين عن بياناتهم المتعلقة بعملهم .

وقالت الصحيفة إن الموقع الإلكتروني الجديد الذي سيشبه فيسبوك كثيراً سينافس "لينكد إن" وجوجل ومايكروسوفت.

وذكرت الصحيفة عن مصادر لم تكشف عنها أن الموقع الجديد سيسمح للمستخدمين بالتحدث والتواصل مع الزملاء والمرتبطين بالعمل فقط والتعاون فيما يخص وثائق العمل. 

ويعتمد مستخدمو فيسبوك منذ فترة طويلة على الشبكة الاجتماعية في أعمالهم اليومية , وقالت الصحيفة إن الموقع يجري حاليا اختبارات مع شركات.

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