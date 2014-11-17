روسيا تطرد دبلوماسيين بولنديين ردا على خطوة مماثلة

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

كشفت روسيا الاثنين أنها طردت دبلوماسيين بولنديين ردا على خطوة مماثلة قامت بها بولندا بطرد عدد من الدبلوماسيين الروس.

ولم تذكر وزارة الخارجية الروسية سبب طرد الدبلوماسيين الروس وأحجمت السفارة البولندية عن التعليق.

وأكدت مصادر دبلوماسية أن أربعة دبلوماسيين بولنديين غادروا البلاد الأحد بعد إمهالهم 48 ساعة.

وأوضحت الخارجية الروسية أن السلطات البولندية اتخذت خطوة غير ودية لا أساس لها.

وأضافت أن روسيا اتخذت روسيا إجراءات مناسبة ردا على ذلك وغادر عدد من الدبلوماسيين البولنديين أراضي بلادنا بالفعل بسبب أنشطة لا تتفق مع وضعهم.

وتوترت العلاقات بين موسكو ودول الاتحاد الأوروبي بسبب الأزمة الأوكرانية والعقوبات التي فرضها الاتحاد على روسيا بعد أن ضمت شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها.

وكانت ألمانيا قد أعلنت السبت أن روسيا طردت إحدى دبلوماسييها بعد طرد دبلوماسي روسي يعمل في برلين وسط تقارير إعلامية ذكرت أنه "جاسوس".