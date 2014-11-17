رئيس الحكومة الصومالية يدعو وزرائه "للاستقالة"

رئيس الوزراء الصومالي عبدالولي شيخ أحمد

دعا رئيس الوزراء الصومالي أعضاء حكومته الاثنين للاستقالة إن كانوا يشعرون بعدم الرضا مما يمثل تصعيدا لنزاع أعاق جهود إعادة بناء البلاد.

وكان أكثر من 100 نائب من مؤيدي الرئيس حسن شيخ محمود قد تقدموا بطلب إحاطة إمام البرلمان للبت في اقتراح بعزل رئيس الوزراء عبد الولي شيخ أحمد.

وقال رئيس الوزراء في بيان "على وزراء الحكومة مواصلة أعمالهم من اجل الشعب ويجب عليهم أن يحتاطوا من استغلالهم كأداة لتقويض القانون ومنظومة الحكم". وأكد رئيس الوزراء على استعداد لقبول استقالة أي وزير يرغب في الاستقالة.

وكانت جهات مانحة تعتزم عقد مؤتمر كبير هذا الأسبوع في"كوبنهاجن" لاستعراض التقدم السياسي الذي تحقق في البلاد والمطالبة بمزيد من الأموال.

لكن الولايات المتحدة أعلنت الأسبوع الماضي مقاطعة المؤتمر بسبب الاقتتال السياسي في حين أصدرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بيانات تحذر من أن النزاعات ستعمق التوتر السياسي.