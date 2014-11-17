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خليجي 22: نيران صديقة تضع السعودية على مشارف نصف النهائي

17/11/2014

أعادت النيران الصديقة التوازن إلى المنتخب السعودي ووضعته على مشارف نصف نهائي دورة كأس الخليج الثانية والعشرين لكرة القدم بالرياض بفوزه على نظيره البحريني 3 – صفر  ضمن منافسات المجموعة الاولى.

وسجل ناصر الشمراني , وعبدالله الهزاع  خطأ في مرماه , ومحمد حسين خطأ في مرماه الأهداف الثلاثة , وكان اليمن تعادل مع قطر صفر-صفر اليوم ايضا في المجموعة ذاتها.

وتتصدر السعودية ترتيب المجموعة بعد الجولة الثانية برصيد 4 نقاط، إذ كانت تعادلت مع قطر 1-1 في الجولة الأولى، مقابل نقطتين لكل من قطر واليمن، ونقطة واحدة للبحرين.

ويكفي السعودية التعادل في الجولة الأخيرة مع اليمن لتحجز بطاقتها إلى دور الأربعة، وستضمن تأهلها ايضا حتى في حال خسارتها وانتهاء المباراة الثانية بين قطر والبحرين بالتعادل.

والفوز هو التاسع للسعودية على البحرين في تاريخ لقاءاتها في دورات كأس الخليج، آخرها قبل مباراة اليوم كان 2-1 في الدورة الثامنة عشرة بالامارات عام 2007.

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