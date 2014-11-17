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تشاك هيغل: الجيش الأمريكي يكثف تدريبه للقوات العراقية

17/11/2014

وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيغل

قال وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيغل إن وزارة الدفاع ستكثف مهمتها لتدريب القوات العراقية لمحاربة مقاتلي تنظيم  الدولة مستخدمة القوات الموجودة بالفعل في العراق لبدء المهمة إلى حين توفير التمويل لمبادرة أوسع نطاقا.

وقال هيغل للصحفيين خلال زيارته للمركز الوطني للتدريب في فورت اروين بكاليفورنيا إن قوات العمليات الخاصة تحركت إلى محافظة الأنبار العراقية خلال الايام القليلة الماضية لبدء العمل في برامج التدريب.

وقال الاميرال جون كيربي المتحدث الصحفي باسم وزارة الدفاع (البنتاغون) في وقت لاحق إن نحو 50 من أفراد قوات العمليات الخاصة موجودون في قاعدة عين الأسد الجوية للعمل على بدء مهام التدريب. وكانت القاعدة مقرا لوجود عسكري أمريكي كبير خلال حرب العراق في الفترة من عام 2003 إلى عام 2011.

جاءت تصريحات تشاك هيغل بعد أن قرر الرئيس الأمريكي باراك أوباما فجأة في السابع من نوفمبر تشرين الثاني مضاعفة عدد الجنود الأمريكيين في العراق وأضاف 1500 جندي لإقامة مواقع لتدريب تسعة ألوية عراقية وانشاء مركزين إضافيين لتقديم المشورة للقيادات العسكرية.

وطلب أوباما أيضا من الكونغرس 5.6 مليار دولار للمبادرة منها 1.6 مليار دولار لتدريب وتسليح القوات العراقية. وقال المسؤولون في بادئ الأمر أن الكونغرس يجب أن يوافق على التمويل قبل ان تبدأ المبادرة الجديدة.

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