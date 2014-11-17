التحالف ينفذ 31 غارة على مواقع لتنظيم الدولة

قالت القيادة المركزية الأمريكية الاثنين إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة نفذ 11 ضربة جوية استهدفت مسلحين في سوريا و20 في العراق منذ يوم الجمعة الماضي.

وأضافت القيادة المركزية في بيان أن تسعة من الضربات في سوريا كانت بالقرب من مدينة كوباني القريبة من الحدود التركية. ودمرت الضربات سبعة مواقع تابعة لتنظيم الدولة وأربع مناطق تجمع. وتابعت أن ضربتين نفذتا بالقرب من دير الزور وأصابتا منشأة لتجميع النفط الخام تابعة للدولة الإسلامية ودمرت خزانا.

وتركزت الضربات التي قادتها الولايات المتحدة في العراق في غرب البلاد وشمالها حيث وقعت خمس ضربات قرب بيجي وأربع قرب الرطبة وثلاث بالقرب من كركوك وثلاث حول الموصل وسد الموصل.

وقالت القيادة المركزية إن الضربات في العراق دمرت تسع شاحنات وحفارين وجرافتين ورافعتين يستخدمها مسلحو تنظيم الدولة. وأصابت الضربات أيضا وحدات تكتيكية ومواقع قتالية.