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إسرائيل تخفض حجم صفقة ثانية من مقاتلات إف-35 الأمريكية

17/11/2014

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية اليوم الاثنين إن من المرجح أن تتقدم إسرائيل بطلب ثان لشراء عدد يتراوح بين 12 إلى 15 مقاتلة أمريكية الصنع من نوع إف-35 وهو ما يمثل نحو نصف العدد الذي سبق أن أوردته مصادر دفاعية في كل من البلدين.

وربما يلحق تراجع حجم المشتريات الإسرائيلية الضرر بالثقة الدولية في الطائرات التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن كما يمثل انتكاسة للجهود الإسرائيلية الرامية إلى الحصول على سعر أقل للطائرة الواحدة.

 وفي عام 2010 اشترت إسرائيل 19 طائرة إف-35 بمبلغ 2.75 مليار دولار على أن يتم تسليم الصفقة بين عامي 2016 و2018 .

وقالت مصادر إن وزير الدفاع الإسرائيلي موشى يعالون -الذي قام بزيارة للولايات المتحدة الشهر الماضي- اتفق على صفقة مبدئية تضم من 25 إلى 31 طائرة أخرى على أن يخضع ذلك لموافقة لجنة وزارية اسرائيلية.

وفي حين لم يبت بعد في هذا القرار قالت الصحيفة إن معظم الوزراء اعترضوا على حجم الطلبية التي طرحها يعالون وحبذوا حجم مشتريات أقل يتراوح بين 12 إلى 15 طائرة.

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