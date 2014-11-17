إسرائيل تخفض حجم صفقة ثانية من مقاتلات إف-35 الأمريكية

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية اليوم الاثنين إن من المرجح أن تتقدم إسرائيل بطلب ثان لشراء عدد يتراوح بين 12 إلى 15 مقاتلة أمريكية الصنع من نوع إف-35 وهو ما يمثل نحو نصف العدد الذي سبق أن أوردته مصادر دفاعية في كل من البلدين.

وربما يلحق تراجع حجم المشتريات الإسرائيلية الضرر بالثقة الدولية في الطائرات التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن كما يمثل انتكاسة للجهود الإسرائيلية الرامية إلى الحصول على سعر أقل للطائرة الواحدة.

وفي عام 2010 اشترت إسرائيل 19 طائرة إف-35 بمبلغ 2.75 مليار دولار على أن يتم تسليم الصفقة بين عامي 2016 و2018 .

وقالت مصادر إن وزير الدفاع الإسرائيلي موشى يعالون -الذي قام بزيارة للولايات المتحدة الشهر الماضي- اتفق على صفقة مبدئية تضم من 25 إلى 31 طائرة أخرى على أن يخضع ذلك لموافقة لجنة وزارية اسرائيلية.

وفي حين لم يبت بعد في هذا القرار قالت الصحيفة إن معظم الوزراء اعترضوا على حجم الطلبية التي طرحها يعالون وحبذوا حجم مشتريات أقل يتراوح بين 12 إلى 15 طائرة.