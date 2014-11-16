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نجاة نائبة أفغانية من هجوم انتحاري

16/11/2014

قال متحدث باسم قائد شرطة كابل إن نائبة أفغانية نجت من هجوم انتحاري استهدف سيارتها اليوم الأحد، وأضاف المتحدث حشمت ستانكزاي أن براكزاي أصيبت بجروح طفيفة في الهجوم لكنها بحالة جيدة، في حين قتل ثلاثة مدنيين وأصيب أكثر من عشرة آخرين.

وتعتبر النائبة شكرية براكزاي مدافعة عن حقوق المرأة وحليفة مقربة من الرئيس الأفغاني الجديد أشرف غني .

يذكر أن التفجير هو الأحدث الذي يستهدف سياسيا أفغانيا مواليا للحكومة التي تدعمها الولايات المتحدة والتي تحاول التصدي لأعمال عنف من جانب حركة طالبان فيما تستعد معظم القوات الأجنبية للرحيل عن أفغانستان بحلول نهاية العام.

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